Украинское СМИ порассуждало о реалистичности требований Киева к Москве

Украинское издание «Страна» опубликовало материал, в котором рассуждает о том, насколько реалистичны требования Киева к России по поводу завершения конфликта.

В статье указывается, что Россия точно не пойдет на возвращение к границам 1991 года, так как владеет инициативой на фронте. Поэтому украинской стороне следовало бы предложить Москве «корейский» вариант — заморозку конфликта в его нынешнем виде.

Украинское СМИ делает предположение, что Россия откажется от «корейского» варианта, но это поставит ее в затруднительное положение, так как покажет, что так как Москву можно будет обвинить в нежелании достичь мира. Это в свою очередь может привести к тому, что давление на Россию со стороны Запада усилится.

«Но очевидно, что принуждение Москвы к миру на условиях остановки войны по линии фронта многократно более реалистичная задача, чем принуждение к миру на условиях выхода на границы 1991 года или даже 2022-го», — указано в статье.

В конце марта украинский президент Владимир Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без варианта возвращения к границам 1991 года — одного из ключевых требований украинской стороны.

В Кремле, комментируя эти слова Зеленского, заявили, что Киеву в любом случае придется учитывать новую геополитическую реальность в возможных переговорах с Россией.