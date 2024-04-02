В Европарламенте оценили траты Германии на содержание украинских беженцев

Германия ежегодно тратит как минимум 20 миллиардов евро на содержание украинских беженцев. Такие данные озвучил депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ Гуннар Бек, передают «Известия».

При этом он не исключил, что сумма расходов может быть и больше. По словам политика, Германия не может себе позволить такие траты, поэтому ей приходится вкладывать меньше средств в социальный сектор, образование и технологическое развитие.

С ним согласился депутат бундестага Вольфганг Виле.

«Конечно, если бы у Германии не было такой нагрузки, она могла бы себе позволить больше расходов на другие вещи», — отметил он, выразив надежду, что в будущем траты на беженцев снизятся.

Ранее член бундестага ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Михаэль Кауфманн поднял вопрос о масштабах злоупотребления социальными пособиями украинскими беженцами.