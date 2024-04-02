Подоляк объяснил причину назначения Залужного послом в Британии

Киев назначает на дипломатическую службу бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-секретаря СНБО Алексея Данилова для понижения их влияния в стране. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Чтобы убрать все эти спекуляции по поводу того, что будет делать тот или иной человек, который занимал большую должность. Главнокомандующий и секретарь СНБО — это большие должности. Чтобы убрать эту лишнюю спекулятивность. Со странами предварительно обсуждалось, что они идут в этом направлении», — отметил Подоляк в эфире телеканала «Рада».

Песков прокомментировал назначение Залужного послом Украины в Великобритании

Подоляк также уточнил, что хотя были проведены предварительные консультации относительно назначения Залужного и Данилова на посты послов, юридические процедуры по получению согласия правительства займут некоторое время.

Это решение последовало после того, как президент Украины Владимир Зеленский уже согласовал кандидатуру Залужного на пост посла в Великобритании и выразил намерение назначить Данилова послом в Молдавии. Эти шаги рассматриваются как часть более широкой реформы в руководстве украинской государственной безопасности и оборонной политики.