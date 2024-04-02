Подоляк объяснил новые назначения Залужного и Данилова

Уволенных со своих должностей экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова назначают послами в другие страны во избежание спекуляций об их дальнейшей деятельности. Об этом в эфире украинского национального телемарафона заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, с принимающими странами предварительно консультировались, "чтобы убрать лишнюю информационную спекулятивность" по этому вопросу.

"А дальше юридические процедуры, они немножко займут времени", - сказал Подоляк.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

29 марта стало известно, что Данилов будет назначен послом в Молдавии. 8 февраля офис Зеленского опубликовал указ об отставке со своего поста главкома ВСУ Валерия Залужного.

7 марта Залужного назначили послом Украины в Великобритании.