В Турции задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта от лица террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом сообщает Hürriyet.

По данным издания, подозреваемые были задержаны в квартире в районе Пендик. При обыске у них нашли форму жандармерии, полицейский жилет, фуражку, рацию, кобуру для оружия, нож и электронные материалы с «инструкциями». Они планировали теракт в Турции, его реализация уже была «на продвинутой стадии».

По итогам допроса одного из задержанных — 37-летнего гражданина Таджикистана — арестовали, а другую — 41-летнюю гражданку Киргизии депортировали из страны. В настоящее время следователи выясняют, с кем из группировки ИГ они связаны. Цели теракта остаются неизвестны.

*запрещенная в России террористическая организация