В ООН считают вопрос выдачи Малюка России двусторонним

Вопрос выдачи России главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка является двусторонним, ООН не комментирует данную тему. Об этом заявил журналистам официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Экстрадиция - это двусторонний вопрос между двумя странами - членами [ООН], и у нас нет комментария по данному поводу", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать требование России о выдаче Малюка.

Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Малюка

Ранее в МИД сообщили, что проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают на украинский след в нескольких терактах на территории РФ, включая нападение на "Крокус сити холл". В связи с этим МИД России передал властям Украины требования о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В числе требований - арест главы СБУ Василия Малюка.