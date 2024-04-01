Иран пообещал ответить на атаку Израиля по консульству в Дамаске

Иран даст решительный ответ на атаку Израиля по генконсульству в Дамаске. Об этом сообщил посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари, передает РИА «Новости».

По его словам, Израиль действует в нарушение международных законов.

«Он получит решительный ответ», — добавил Акбари.

Он отметил, что атака на иранское генконсульство была совершена с помощью истребителей F-35. Во время удара посол находился на своем рабочем месте в посольстве и видел, как «здание обрушилось». Акбари указал, что в результате атаки погибли от пяти до семи человек, среди которых двое полицейских.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщало, что Израиль нанес удар по генконсульству в Дамаске. Также указывалось, что в результате удара погибло пять человек, в том числе генерал Мохаммад Реза Захеди из командного состава сил спецназначения «Аль-Кудс» КСИР. Еще 12 человек пострадали.