Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что украинская армия в последние недели теряет позиции на фронте в связи с отсутствием помощи со стороны США.

Во время брифинга она подчеркнула, что помощь подразделениям ВСУ «не может позволить никаких задержек», передаёт РИА Новости.

«Мы видим, что происходит последние недели и месяцы на Украине, они теряют позиции на поле боя», — добавила Жан-Пьер.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что американские власти не смогут предотвратить потерю Украиной новых территорий.