Байден оговорился, назвав кроликов не пасхальными, а устричными

Президент США Джо Байден оговорился и назвал устричными пасхальных кроликов, в которых переоделись аниматоры. Глава государства выступал на традиционных мероприятиях на Южной лужайке Белого дома по случаю празднования Пасхи по григорианскому календарю.

"Спасибо вам всем большое. Спасибо всем. И, кстати, поздоровайтесь с нашими устричными кроликами", - сказал он, выступая с балкона Белого дома. "Выйдите вперед, чтобы вас было видно", - обратился Байден к аниматорам. В английском языке слово oyster ("устричный") похоже на фразу our Easter ("наши пасхальные").

Затем президент спустился на лужайку, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. Журналисты попросили прокомментировать руководителя вашингтонской администрации высказывания спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана), который назвал возмутительным тот факт, что Байден назначил "день видимости трансгендеров" на Пасхальное воскресенье.

"Он [спикер] совершенно не информирован", - ответил американский лидер.

Тогда у него уточнили, насколько не информирован Джонсон.

"Я этого не делал", - ответил Байден.

30 марта предвыборный штаб бывшего американского президента Дональда Трампа потребовал от Байдена извиниться перед миллионами христиан за то, что глава государства объявил "день видимости трансгендеров" в пасхальное воскресенье. В 2024 году Пасха по григорианскому календарю приходится на 31 марта. Американский лидер 29 марта объявил минувшее воскресенье "днем видимости трансгендеров", которых назвал "частью структуры страны".

Байден, которому 81 год, нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства. В конце февраля Байден прошел регулярный медосмотр. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер по просьбе журналистов уточнила, что осмотр не включал в себя проверку умственных способностей американского лидера.