Джонсон назвал конфискацию активов РФ в пользу украинцев чистой поэзией

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в интервью Fox News рассказал, что норма о конфискации российских замороженных активов может появиться в законопроекте о новых ассигнованиях для Украины.

Евросоюз и страны G7 в 2022 году заморозили суверенные российские активы на сумму около €300 млрд. Значительная часть средств, порядка €200 млрд, находится в ЕС, на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

«Если мы сможем использовать замороженные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это чистая поэзия», — подчеркнул Джонсон.

Спикер заметил, что 45-й президент США Дональд Трамп ранее предлагал выделить Киеву крупную сумму денег в виде кредита. Он предположил, что Украина сможет вернуть средства «в подходящее время».

Названо условие конфискации ЕС активов России

По его данным, в законопроекте будут слиты множество различных концепций. К его рассмотрению, констатировал Джонсон, законодатели смогут приступить по возвращении с каникул 9 апреля.