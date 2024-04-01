В ОДКБ ответили Пашиняну на вопрос о зоне своей ответственности

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ответила премьер-министру Армении Николу Пашиняну о зоне своей ответственности, передает РБК. Lenta.ru

«Зона ответственности ОДКБ включает суверенную территорию Армении и заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями», — говорится в заявлении. News.ru

В ОДКБ изданию также пояснили, что формулировка премьер-министра Армении Никола Пашиняна о зоне ответственности «достаточно сложная, и она больше имеет целью привлечь внимание к ситуации в республике, нежели получить предметный ответ». «Потому что, в соответствии с соглашением 2010 года о принципах взаимодействия, которое подписали в ОДКБ, зоной ответственности является суверенная территория государств-членов», — отмечается в публикации. ТАСС