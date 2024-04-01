Мэр Харькова ответил на вопрос об эвакуации жителей города

Мэр Харькова Игорь Терехов пока не видит поводов для эвакуации жителей города. Так в беседе журналистами издания LIGA чиновник ответил на вопрос о необходимости переселить горожан в связи с увеличением интенсивности российского наступления.

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«Эвакуация идет из области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе 1,3 миллиона жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова», — передаются в публикации слова Терехова.

Он добавил, что за разговорами об эвакуации якобы стоят российские специалисты по информационно-психологическим операциям.

В ходе интервью мэр Харькова также заявил, что в городе разрушена практически вся критическая инфраструктура. По его словам, ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая.