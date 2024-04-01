Зеленского обвинили в давлении на Залужного и сокрытии причин отставки главкома

Президент Украины Владимир Зеленский заставил молчать экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о настоящих причинах увольнения. В сокрытии реальных причин отставки главкома украинского лидера обвинил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

© Lenta.ru

«Реальную ситуацию могут знать и рассказать только два человека. Один из них Залужный, другой — Зеленский. Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своем предвзятом отношении к популярности того самого Залужного. Ну а Залужный будет молчать. Видимо, в определенных моментах на него осуществляется давление», — рассказал он.

В начале февраля Владимир Зеленский отправил главнокомандующего украинской армией в отставку. На его место назначили генерала Александра Сырского, ранее занимавшего пост командующего сухопутными войсками ВСУ.

Ранее опрос социологического центра «Социс» показал, что главком ВСУ Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы в два тура, если бы они проводились 5 марта. Согласно данным опроса, Залужный набрал бы в первом туре 41 процент голосов, в то время как действующий президент Владимир Зеленский — 23,7 процента.