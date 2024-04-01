Специальная военная операция (СВО) России не началась бы в случае победы бывшего президента Украины Петра Порошенко на президентских выборах 2019 года. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Безуглая, ранее входившая в фракцию действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», предположила возможные последствия победы Порошенко. Она допустила, что в случае сохранения власти Украина развивала бы Минские соглашения и особый статус Донбасса.

«О Крыме, который бескровно отдали в 2014, молчали бы вообще», — заявила политик.

По ее мнению, в стране сохранялось бы влияние политика и нынешнего лидера движения «Другая Украина» Виктора Медведчука. Безуглая добавила, что оценка такого развития событий является личным делом каждого.

Ранее Порошенко обвинил действующие власти Украины в недостаточной помощи Вооруженным силам республики. По его словам, парламент «оторвался от земли» и не включает в повестку дня действительно важные вопросы.