Украину накрыла пыль из Сахары

Теплый воздушный фронт из Африки, принесший пыль из Сахары, погрузил Украину во мглу. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"На выходных на территорию нашего государства пришел очень теплый воздух африканского происхождения, средняя суточная температура превысила норму на 5-12 градусов. Вместе с этим теплом из северной части Африки переносится и пыль. Она создает эффект затуманенного неба, может наблюдаться мгла", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Вместе с тем ГСЧС указывает, что, по данным Укргидрометцентра, концентрация пыли не превышает предельно допустимых норм.
Такая ситуация сохранится в ближайшие сутки в большинстве областей. Качество воздуха улучшится в последующие дни, когда ожидаются осадки. Дожди пройдут на западе Украины 2 апреля, на большей части страны - 3-4 апреля.