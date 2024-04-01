Украину накрыла пыль из Сахары

Теплый воздушный фронт из Африки, принесший пыль из Сахары, погрузил Украину во мглу. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"На выходных на территорию нашего государства пришел очень теплый воздух африканского происхождения, средняя суточная температура превысила норму на 5-12 градусов. Вместе с этим теплом из северной части Африки переносится и пыль. Она создает эффект затуманенного неба, может наблюдаться мгла", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Вместе с тем ГСЧС указывает, что, по данным Укргидрометцентра, концентрация пыли не превышает предельно допустимых норм.

Такая ситуация сохранится в ближайшие сутки в большинстве областей. Качество воздуха улучшится в последующие дни, когда ожидаются осадки. Дожди пройдут на западе Украины 2 апреля, на большей части страны - 3-4 апреля.