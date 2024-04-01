В партии Пашиняна прокомментировали отношения Армении с Западом

Укрепление отношений Армении с Западом не нацелено против других государств, особенно России. Об этом заявил на брифинге член партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», заместитель главы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Вагаршак Акопян. ТАСС

«Когда Республика Армения углубляет свои отношения с одной страной, они не направлены против другой страны, тем более против нашего союзника — Российской Федерации», — заявил депутат. Lenta.ru

По его словам, Армения «углубляет» отношения со странами Запада исключительно ради развития экономики и повышения безопасности страны. Газета.Ru