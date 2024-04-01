Французский политик Филиппо заявил о нелегитимности власти Зеленского
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский начиная с сегодняшнего дня возглавляет киевский режим нелегитимно, так как президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта.
Названы последствия завершения президентского срока Зеленского
Политик отметил, что выборы были отменены под предлогом военного положения, однако «прежде всего потому, что среди украинцев растёт противостояние Зеленскому».
«Вот это мы вооружаем и финансируем. Какой позор, это должно прекратиться», — сказал Филиппо.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее напомнил, что единоличное решение Зеленского не проводить президентские выборы «в страхе их проиграть», принятое в нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая.
Как отметили в Кремле, Москва проанализирует ситуацию и заявит о своей позиции насчёт легитимности Зеленского после 20 мая.