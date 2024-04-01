Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский, начиная с сегодняшнего дня, возглавляет киевский режим нелегитимно, так как президентские выборы на Украине должны были состоятся 31 марта.

«С сегодняшнего дня Зеленский нелегитимен», — написал Филиппо в X.

Политик отметил, что выборы были отменены под предлогом военного положения, однако «прежде всего потому, что среди украинцев растёт противостояние Зеленскому».