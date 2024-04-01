Французский политик Филиппо заявил о нелегитимности Зеленского
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский, начиная с сегодняшнего дня, возглавляет киевский режим нелегитимно, так как президентские выборы на Украине должны были состоятся 31 марта.
Политик отметил, что выборы были отменены под предлогом военного положения, однако «прежде всего потому, что среди украинцев растёт противостояние Зеленскому».
«Вот это мы вооружаем и финансируем. Какой позор, это должно прекратиться», — сказал Филиппо.