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Французский политик Филиппо заявил о нелегитимности Зеленского

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский, начиная с сегодняшнего дня, возглавляет киевский режим нелегитимно, так как президентские выборы на Украине должны были состоятся 31 марта.

Французский политик Филиппо заявил о нелегитимности Зеленского
© globallookpress.com
«С сегодняшнего дня Зеленский нелегитимен», — написал Филиппо в X.

Политик отметил, что выборы были отменены под предлогом военного положения, однако «прежде всего потому, что среди украинцев растёт противостояние Зеленскому».

«Вот это мы вооружаем и финансируем. Какой позор, это должно прекратиться», — сказал Филиппо.
В мире
Филиппо Флориан
Владимир Зеленский
Украина