Администрация президента США Джо Байдена выгораживает ответственных за теракт в «Крокус Сити Холле», его кабинет уже ведёт работу по формированию искажённой картины случившегося, заявила Служба внешней разведки России.

«Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что администрация Джо Байдена активизирует работу по формированию искажённой картины произошедшего в России 22 марта масштабного теракта», — заявило пресс-бюро разведслужбы.

Как сообщило ведомство, Вашингтон начал «выгораживать» Владимира Зеленского ещё до того, «как успел остыть пепел» сгоревшего «Крокус Сити Холла».

«Подобная поспешность многим на Западе кажется опрометчивой, а на Востоке — подозрительной», — сказано в заявлении.

В Кремле отмечали, что Соединённые Штаты, выдвигая одну версию насчёт виновников теракта в «Крокус Сити Холле», хотят переключить внимание следствия.