На Украине связали кадровые чистки в окружении Зеленского с влиянием Ермака

Кадровые решения украинского лидера Владимира Зеленского связаны с влиянием главы офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Отмечается, что кадровые чистки символизируют усиление позиций Ермака как второго по влиянию человека в государстве, а также окончательное оформление офиса президента как ключевого органа управления в стране.

«К настоящему времени на Банковой уволены все заместители главы Офиса президента, которые были назначены не при Ермаке», — указало издание.

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