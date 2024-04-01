Практически вся критическая энергетическая инфраструктура в Харькове разрушена, ситуация для энергетической отрасли города очень тяжелая. Как сообщает РИА Новости, об этом в понедельник, 1 апреля, заявил мэр города Игорь Терехов.

Напомним, 24 марта градоначальник рассказывал, что в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Сроки восстановления энергоснабжения неизвестны.

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«Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита… Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая», — заявил Терехов.

По его словам, на время блэкаута жители города регулярно посещают пункты обогрева и школы. Там людей кормят бесплатно.

Напомним, что 22 марта Минобороны РФ заявило о нанесении серии ударов по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожной системы, арсеналам и пунктам дислокации украинских войск и наемников. СМИ сообщали о взрывах в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. После этого перебои со светом возникли не только в Харькове, но и в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.