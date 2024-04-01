Австрия созовет совет нацбезопасности из-за России

Заседание совета национальной безопасности Австрии пройдет 9 апреля. Поводом стало недавнее задержание экс-сотрудника разведки Австрии, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Эгисто Отт, бывший сотрудник ныне ликвидированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT), подозревается в передаче России данных с телефонов высокопоставленных чиновников МВД Австрии.

"Эти обвинения очень серьезны. Во-первых, их должны прояснить судебные органы. Во-вторых, необходимо оценить и прояснить ситуацию с безопасностью в республике. Мы не можем допустить, чтобы российские шпионские сети угрожали нашей стране", - заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Его слова приводит Австрийское агентство печати.

В отношении Отта расследование ведется с 2017 года. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями в ущерб своей стране.