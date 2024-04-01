В США высказались о причастности РФ к случаям «гаванского синдрома»

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не считают Россию причастной к случаям заболевания под названием «гаванский синдром». Ее цитирует РИА Новости.

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Канал CBS News заподозрил российские спецслужбы в причастности к случаям «гаванского синдрома» у дипломатов и источников США. Это явление, предположительно, представляет собой неврологическое заболевание неизвестного происхождения и проявляется в таких симптомах, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия.

«Разведсообщество не приходило к таким выводам <...> Конкретно эта часть о России, как я знаю, они не приходили к такому заключению», — высказалась Жан-Пьер в ходе брифинга.

На информацию об этом отреагировали и в Кремле. Обвинения России в причастности к случаям «гаванского синдрома» являются беспочвенными и голословными, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.