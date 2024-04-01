В Нидерландах предупредили о депортации беженцев с ВНЖ Украины

До 1700 человек, имевших ВНЖ Украины до 24 февраля 2022 года и бежавших в Нидерланды, рискуют быть депортированными в страну гражданства после 1 апреля. Об этом сообщает EUObserver.

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В начале 2023 года в службе иммиграции Нидерландов объявили, что временная защита для граждан третьих стран, имеющих ВНЖ на Украине, в том числе для учившихся в стране студентов, закончится к 4 сентября 2023-го - на полгода раньше первоначального срока.

По данным EUObserver, после 1 апреля 2024 года меры, применяющиеся к бывшим беженцам с ВНЖ, будут ужесточены.

Ранее политик из немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ульрих Зигмунд призвал сократить помощь украинским беженцам. Он заявил, что многие украинцы едут в Германию не за убежищем, а за пособиями.

По словам политика, социальные пособия в Германии сейчас получают 700 тысяч украинцев. Зигмунд заявил, что за последние два года украинцам было выделено около 14 миллиардов евро, которые могли бы достаться немцам.