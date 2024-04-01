Глава МИД Армении ответил на вопрос о разрыве отношений с Россией

Разрыв дипломатических отношений Еревана и Москвы маловероятен, однако существующие проблемы невозможно скрыть. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью Todos Noticias. Lenta.ru

"У нас [с Россией] есть экономические отношения, двусторонняя торговля, различные сферы сотрудничества, и мы поддерживаем хорошие связи в сфере безопасности. Но верно и то, что сегодня у нас разные мысли и, проще говоря, мы не говорим на одном языке. Проблемы, существующие в отношениях с Россией, невозможно скрыть", - отметил Мирзоян. ТАСС

На вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений он ответил, что не может предсказать будущее, но знает, что у Армении есть справедливые ожидания, чтобы обязательства обеих стран по территориальной целостности были отражены в письменном виде. Ереван ожидает, что достигнутое соглашение будет ратифицировано, пусть эти обязательства двух государств будут выполнены, заключил дипломат. Москва24