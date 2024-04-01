В Армении заявили, что Пашинян решил уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил уйти в отставку, чтобы разрядить ситуацию с Тавушем. Об этом сообщает армянский портал Armlur.

© Газета.Ru

Он созвал срочное заседание партии, на котором обсуждалось требование Азербайджана в вопросе бывших анклавов.

Как пишет издание, требования Баку в отношении тавушских анклавов настолько усилилось, что Пашинян решил уйти в отставку, чтобы облегчить ситуацию.

По словам Пашина, такое решение будет спасением для него и его правительства.

По данным Armlur, премьер-министр решил провести 10 сентября досрочные парламентские выборы.

30 марта Никол Пашинян заявил, что Азербайджан находится в поиске повода для новой широкомасштабной войны, для чего могут быть использованы четыре села, перешедшие под контроль Армении в 1990-е годы. По его словам, армянская сторона не претендует на территории, которые находятся вне признанных миром границ государства, а также на села, о которых говорит Азербайджан.