Байден уподобился Трампу и использует оскорбления в ходе предвыборной кампании

Президент США Джо Байден стал пользоваться оскорбительной риторикой в отношении своего оппонента, экс-главы государства Дональда Трампа. Как отмечает The Guardian, в последние месяцы политик стал называть его слабым растерянным и «психически неполноценным».

Авторы отмечают, что грубость в публичных выступлениях всегда была присуща именно Трампу. Предвыборная команда Байдена решила «бороться огнем с помощью огня», что еще раз показало, как бывшему президенту удалось изменить стандарты американской политики.

Например, команда Байдена заявляла, что США заслуживают лучшего главу государства, «чем слабый, растерянный и уставший Дональд Трамп». Кроме оскорблений, действующий президент также упрекал бизнесмена в том, что тот не может выплатить залог в 454 млн долларов — за это Трампа прозвали «Дон банкротом». Подобная риторика сильно контрастирует с тем, что Байден говорил в обращении к Конгрессу США 7 марта — там он даже не называл Трампа по имени.

По мнению профессора политологии в Университете Индианы в Блумингтоне Марджори Херши, подобные перемены связаны с тем, что прежняя риторика Байдена не работала и требовала изменений. Кроме того, на президента оказали давление советники и активисты.

Сам Трамп в последние годы регулярно шутил над оппонентом и порой оскорблял его. Вероятно, в команде Байдена поняли, что игнорирование «негативной агитации» не дает хороших результатов. При этом нет гарантий, что изменения принесут политику победу на выборах или хотя бы поднимут падающие рейтинги.

Происходящее подтверждает факт, что республиканцы и демократы стали больше друг друга ненавидеть, подчеркивается в статье. Согласно результатам опроса Pew Research от 2022 года, 72% республиканцев считают демократов «более аморальными», чем средний американец. В 2016 году об этом говорили лишь 47%. С демократами ситуация схожая — рост с 35% до 63% за тот же период.