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Следователи изъяли в МЧС документы, связанные с «Крокус сити холлом»

Документы, связанные с проведением проверок противопожарного состояния «Крокус сити холла», изъяли следователи в подразделениях подмосковного главка МЧС. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Он указал, что правоохранительные органы анализируют данные о том, проводились ли проверки заведения, выявлялись ли нарушения, как контролировалось их устранение.

Отмечается, что здание «Крокуса» относится к объектам категории значительного риска, то есть проверки там могут проводиться раз в четыре года. Последняя проверка проводилась там в 2019 году.

Минобороны России сообщило о поражении с помощью «Мста-С» скопления техники и пехоты ВСУ

Скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины было поражено расчетами самоходных гаубиц «Мста-С» Западной группировки войск в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Уточняется, что целеуказание и корректировка огня артиллерийских расчетов ведется с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки.

Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов от 1 тыс. подписчиков

Telegram запустил монетизацию, благодаря которой авторы каналов с аудиторией более 1 тыс. смогут получать 50% дохода от рекламы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный сайт мессенджера.

Для обеспечения оплаты рекламы и вывода средств компания будет использовать блокчейн TON.

Офицеры ВСУ жалуются на отсутствие мотивации и слабое здоровье призывников

На проблемы со здоровьем и отсутствие желания воевать у призывников жалуются офицеры армии Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Офицеры в беседе с изданием рассказали, что они также недовольны пожилым возрастом набранных солдат. Один из офицеров сообщил, что только 25 из 200 поступивших к нему призывников действительно хотят сражаться. Некоторые подразделения вынуждены самостоятельно набирать военнослужащих и даже использовать для этого «инструменты маркетинга».

ФНС получила данные о 539 тыс. российских резидентов с зарубежными счетами

Данные о более 1,8 млн зарубежных счетов у 539,1 тыс. российских резидентов зафиксировала Федеральная налоговая служба (ФНС) на конец 2023 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на презентацию ФНС по итогам 2023 года.

Как говорится в публикации, число владельцев счетов на 31 декабря 2023 года составило 539,1 тыс. Показатель вырос на 70%. По автообмену налоговой информацией в том же году служба получила информацию о 1,825 млн зарубежных счетов налоговых резидентов РФ. Их число возросло на 164%.