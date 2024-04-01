США и Израиль обсудят альтернативы военной операции в Рафахе

Должностные лица США и Израиля, как ожидается, обсудят 1 апреля альтернативы проведению силами еврейского государства масштабной военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщил в воскресенье интернет-портал Axios.

По сведениям его источников, обсуждение пройдет в виртуальном формате. Во встрече примут участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, несколько сотрудников Пентагона, Госдепартамента и американских разведывательных служб. С израильской стороны будут участвовать министр стратегического планирования Рон Дермер, глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби, сотрудники оборонного ведомства и разведки. Предполагается, что на следующей неделе состоится личная встреча должностных лиц двух стран.

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Как предупредил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, Израиль продолжает подготовку к операции в Рафахе, расположенном на границе сектора Газа и Египта. По словам Нетаньяху, он уже довел до сведения США позицию о том, что невозможно победить движение ХАМАС без наземной операции в анклаве и добиться окончательной победы над радикалами без ввода войск в Рафах. 17 марта премьер объявил о планах провести эту операцию через несколько недель. Он подтвердил, что оперативные планы действий в этом городе уже утверждены. США настаивают на том, чтобы Израиль приступал к проведению крупных операций в Рафахе только после подготовки планов эвакуации населения и оказания ему всей необходимой помощи.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.