В Китай оценили возможность переговоров по Украине
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй оценил возможность мирных переговоров по конфликту на Украине. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».
Дипломат уточнил, что недавно Китай провел второй раунд челночной дипломатии и обсудил с Россией, Украиной и вовлеченными европейскими странами возможное окончание конфликта.
«Пока в позициях сторон по вопросу мирных переговоров по Украине всё еще есть отличия, но все они согласны с тем, что мир в конечном итоге будет достигнут путем переговоров», — отметил он.
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