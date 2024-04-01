В Китай оценили возможность переговоров по Украине

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй оценил возможность мирных переговоров по конфликту на Украине. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

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Дипломат уточнил, что недавно Китай провел второй раунд челночной дипломатии и обсудил с Россией, Украиной и вовлеченными европейскими странами возможное окончание конфликта.