В Харькове произошел третий за день взрыв

Третий за день сильный взрыв произошел в городе Харьков, расположенном на северо-востоке Украины, в области объявлялась воздушная тревога. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов, чьи слова приводит газета «Страна.ua».

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«Предварительно прилет в город», — сообщил градоначальник.

Он обратился ко всем местным жителям с просьбой находиться в безопасных местах.

Согласно информации Терехова, взрыв был зафиксирован неподалеку от жилой застройки в центральном районе населенного пункта. На месте инцидента сейчас работают все аварийные службы, подключены волонтеры.

«Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — подытожил мэр.

Перед этим жители Харькова сообщили о сильном взрыве в городе. Серия взрывов также произошла накануне в Харьковской области на востоке Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.