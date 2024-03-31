СМИ: Украина столкнется с новой угрозой к лету

Газета The Telegraph предупредила о новой угрозе, с которой столкнется Украина летом — выборы в Европарламент в июне. Возможный успех крайне правых партий на этих выборах может негативно отразиться на поставках оружия Киеву.

«Главная угроза для Украины летом — выборы в Европарламент», — говорится в материале газеты.

Там добавили, что успех крайне правых партий на выборах может отрицательно отразиться на поставках оружия украинской армии.

Правые партии в Европе демонстрируют сильные позиции и могут оказать влияние на политику Евросоюза (ЕС). Некоторые из них против поставок оружия на Украину и санкций против России. Растет популярность евроскептических партий в ЕС, что может отразиться положительно сказаться на их успехе на летних выборах, заключили в газете.

Также известно, что после отставки Шарля Мишеля с поста главы Евросовета его может заменить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он известен своими противоречивыми взглядами по поводу вопросов оказания помощи Украине. Шарль Мишель, в свою очередь, планирует участвовать в выборах в Европарламент.