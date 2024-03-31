Конгрессмен объяснил свои слова о ядерном ударе по сектору Газа

Член палаты представителей от Республиканской партии Тим Уолберг заявил, что он использовал метафору, когда сказал, что США должны покончить с конфликтами в Газе и на Украине, «как в Хиросиме и Нагасаки». Оправдания конгрессмена приводит CNN.

Уолберг, представляющий Мичиган, общался с избирателями 25 марта и в контексте Газы и Украины упомянул о ядерных ударах США по Японии во время Второй мировой войны.

Уолберг заявил, что США «не должны тратить ни цента» на гуманитарную помощь для сектора Газа, вместо этого необходимо применить иную тактику.

«Это должно быть похоже на Нагасаки и Хиросиму. Поскорее покончим с этим», — сказал он.

В полной расшифровке речи Уолберга, предоставленной CNN его офисом, конгрессмен-республиканец добавил, что ту же логику следует использовать в Украине, чтобы «быстро победить Путина».

В заявлении, опубликованном в соцсети X, Уолберг настаивает на том, что он не предлагал использовать ядерное оружие для прекращения конфликтов.

«Как ребенок, выросший в эпоху холодной войны, последнее, за что я бы выступал, — это применение ядерного оружия. В сокращенном ролике я использовал метафору, чтобы передать необходимость того, что Израиль и Украина должны выиграть свои войны как можно быстрее, не подвергая при этом опасности американские войска. Мои рассуждения были прямо противоположны тому, что сообщается», — заявил Уолберг.

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По его словам, он имел в виду, что «чем раньше ХАМАС и Россия сдадутся, тем легче будет двигаться вперед». Использование «метафоры вместе с удалением контекста исказило» его послание. При этом он полностью «придерживается этих убеждений и поддерживает союзников».