Король Карл III пожалел об упущении в воспитании принца Гарри

Король Великобритании Карл III, скорее всего, жалеет об упущении в воспитании сыновей, принцев Гарри и Уильяма. Об этом сообщает Fox News.

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Королевский эксперт и биограф, Ингрид Сьюард, отметила, что изначально принц Гарри и король Карл III "были близки". По ее словам, монарх и его младший сын "очень хорошо ладили". Однако Сьюард считает, что сейчас король Великобритании жалеет, что не был строг с Гарри и Уильямом.

"Он (Карл III) продолжил вольный стиль Дианы в воспитании детей. Принцесса позволяла им делать более или менее то, что они хотели, такая модель была очень модной в те времена. Детям позволяли просто заниматься своими делами. Я думаю, Карл III, вероятно, сожалеет, что он не был строже, потому что это могло бы научить их не нарушать границы", — заявила Сьюард.

22 марта супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон, рассказала, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Она заявила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. После этого откровения король Великобритании признался, что гордится мужеством принцессы.