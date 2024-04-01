$92.37+0.1099.53-0.18
Войти в почту

Эрдоган заявил, что в ходе выборов не удалось достичь желаемых результатов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его партия не смогла на прошедших муниципальных выборах получить желаемые результаты.

Эрдоган прокомментировал выборы в стране
© РИА Новости

Об этом информирует телеканал TRT Haber.

«Спустя девять месяцев после нашей победы на выборах 14-28 мая, к сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись», — сказал турецкий лидер.

При этом Эрдоган назвал данные выборы «достойными демократии».

«Народ через урны для голосования передал нам своё послание, свою волю и предупреждения», — сказал он.

Также Эрдоган заявил, что местные выборы в Турции прошли в спокойной обстановке.

Ранее действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что набрал свыше 52% голосов по итогам муниципальных выборов после обработки 96% протоколов.

В мире
Реджеп Эрдоган
Стамбул
Турция