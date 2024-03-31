В ФРГ заявили, что страна не готова к кибератакам

Германия сейчас не готова противостоять киберугрозам, в стране отсутствует координация федеральных земель и центра. На это в интервью Tagesspiegel пожаловалась глава Федерального ведомства по информационной безопасности ФРГ Клаудиа Платтнер.

Платтнер считает, что власти ФРГ не смогут дать достойный ответ, если критические информационные структуры будут атакованы.

По ее словам, чтобы предотвратить массированный урон власти должны быть готовы «с первой секунды». Нужно создать специальные кризисные группы, объединить возможности федерального правительства и местных властей, чтобы «не звонить друг другу по 16 раз».

«Ко всему этому мы сегодня не готовы, такая координация не отработана», — уверена Платтнер.

Ранее сообщалось, что минобороны Германии опубликовало на своем сайте ссылку на платформу NextCloud с выступлением Бориса Писториуса о перехвате беседы немецких офицеров. К релизу прикрепили пароль 1234.