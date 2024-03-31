В Амстердаме прошла демонстрация в поддержку мира

Демонстрация в Амстердаме в поддержку мира и против конфликта на Украине собрала более 1 тыс. человек. По уже устоявшейся традиции участники акции провели митинг на центральной площади Дам, после чего прошли по улицам города под барабанную дробь с белыми и голубыми флагами.

В беседе с корреспондентом ТАСС один из организаторов Петра Оттенхоф отметила, что демонстрация в этот раз объединила политических активистов, регулярно проводящих подобные акции, и простых сторонников мира, собравшихся по случаю католической Пасхи.

"Хорошо, что они присоединились к нам, но между нами есть разница, - заметила она. - Они выступают просто за мир. Мы же продолжим поднимать острые темы, выступать против нашего правительства, НАТО, сионистов, нацистов и Европейского союза, потому что они несут в себе зло. Из-за них в мире столько проблем, из-за них гибнет огромное число людей". "И, конечно, мы продолжаем выступать против поставок оружия Украине, - продолжила Оттенхоф. - Это одна из главных тем для нас. Некоторые люди считают, что мы выступаем против Украины, потому что не поддерживаем поставки оружия. На самом деле мы поддерживаем Украину и не хотим, чтобы там гибло больше людей".

В толпе были замечены и российские флаги. Пришедшие с ними люди отмечали, что поддерживают Россию, и выражали надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине.