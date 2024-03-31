Нетаньяху перенесет операцию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня вечером временно сложит полномочия из-за хирургической операции. В воскресенье вечером ему будут удалять грыжу. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера.

В воскресенье, 31 марта, сразу после заседания военного кабинета Нетаньяху предстоит операция по поводу грыжи. Во время хирургического вмешательства премьер-министр будет находиться под полным наркозом.

Грыжа была обнаружена вчера вечером во время планового осмотра.

Временно исполнять обязанности 74-летнего Нетаньяху будет министр юстиции Ярив Левин.

Новость уже прокомментировали читатели Times of Israel.

«Очевидно, у Биби серьезные проблемы со здоровьем. Эта цепочка прозрачных фейковых историй, то «головокружение», то «кардиостимулятор», то «грыжа», никого не обманывает», — написал один из них.

Летом прошлого года Нетаньяху установили кардиостимулятор.

Тем же летом он был госпитализирован с обезвоживанием после пребывания на солнце.

Осенью 2022 года премьер-министру стало плохо в синагоге.