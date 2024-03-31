В Конгрессе США призвали применить ядерное оружие против ХАМАСа

Член палаты представителей конгресса США от республиканцев Тим Уолберг предложил применить ядерное оружие против ХАМАС в секторе Газа по примеру Хиросимы и Нагасаки, пишет издание The Washington Post.

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"Конгрессмен призвал Вашингтон "не тратить ни цента на гуманитарную помощь Газе. Это должно быть похоже на Нагасаки и Хиросиму. Тогда мы покончим с этим быстрее", - заявил политик в ходе общения с избирателями.

В офисе Уолберга сообщили, что его слова стоит воспринимать метафорически, он просто призвал быстрее победить ХАМАС для "спасения большего количества жизней и достижения постоянного мира в регионе".

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В конгрессе Уолберг представляет штат Мичиган, где проживает порядка 300 тысяч представителей мусульманских и арабских сообществ, - один из самых высоких показателей в Штатах.

Демократы обрушились с критикой после высказываний Уолберга. Они назвали его слова "ужасающими и шокирующими" и призвали "взять свои слова обратно и поставить себя на место многих жителей Мичигана, которые видят свою вину в жертвах в Газе".