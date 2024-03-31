Французские фермеры критикуют власти за необдуманную внутреннюю и внешнюю политику, пишет обозреватель Роджер Коэн в статье для New York Times.

Автор статьи напомнил, что в 2022 году министр экономики Франции Брюно Ле Мэр пообещал уничтожить экономику России.

По мнению аграриев, санкционная политика западных стран не повредила России, но нанесла тяжелый удар по сельскому хозяйству стран Евросоюза в целом и Франции в частности.

Так, фермер Жан-Мишель Сибель заявил, что вынужден будет продать свои владения в связи с тем, что больше не может бороться с Европейским Союзом, национальными экологическими нормами, ростом затрат и нерегулируемой конкуренцией.

Автор статьи пояснил, что решение Брюсселя открыть двери для более дешевого украинского зерна и птицы в знак солидарности усугубило проблемы с конкуренцией в блоке, где стоимость рабочей силы и без того сильно различалась.

Кроме того, ЕС, в связи с необходимостью оказания финансовой и военной помощи Киеву, сократил субсидии фермерам.

«Нет смысла говорить о методах ведения сельского хозяйства, которые помогают сохранить окружающую среду, если фермеры не могут зарабатывать на жизнь. Экология без экономики не имеет смысла», — подчеркнул глава ведущего профсоюза фермеров Франции FNSEA Арно Руссо.