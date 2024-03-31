В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прозвучали сильные взрывы. О пострадавших и поражении объектов инфраструктуры не сообщается, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в городе работают сирены воздушной тревоги. Власти призывают граждан не покидать укрытия.

Мэр Игорь Терехов отметил, что «в Харькове громко». Позже он добавил, что в городе прозвучал еще один взрыв.

Напомним, что взрывы в Харькове были зафиксированы также 22, 29 и 30 марта.

Ранее военный обозреватель Влад Шлепченко предположил, что удары ВКС России по объектам критической инфраструктуры в Харькове могут свидетельствовать о приближающихся боях за город.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заметил, в свою очередь, что Россия парализует движение ВСУ ударами по энергетической инфраструктуре Украины.