Турецкий политик Экрем Имамоглу в случае победы на выборах мэра Стамбула станет преемником действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, предположил тюрколог Юрий Мавашев в беседе с «Известиями».

По мнению эксперта, пока рано говорить о том, какая ситуация сложится в Турции в 2028 году.

«[Вместе с тем,] если Экрем Имамоглу победит [на выборах мэра Стамбула], то в этом случае его шансы [стать президентом Турции] очень велики. Другой такой фигуры у оппозиции, пожалуй, нет», — подчеркнул тюрколог.

По его оценке, Имамоглу является заметной и объединяющей фигурой. Он разбирается в текущих политических трендах, грамотно играет на консервативном поле, постоянно демонстрирует уважение к религии.

Мавашев заметил, что Турция существенно изменилась в последние годы. Он добавил, что следующему президенту придется учитывать геополитические факторы, особенности положения страны на мировой арене.

Ранее обозреватель The Wall Street Journal Джаред Малсин предположил, что следующим президентом Турции может стать зять Эрдогана, «турецкий Илон Маск», глава компании-производителя беспилотников Bayraktar Сельчук Байрактар.