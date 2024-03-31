Глава Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что действия террористов РДК* выгодны Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте», — сказал Буданов в украинском телеэфире.

По его словам, подобные подразделения способны действовать только в приграничных зонах, но «дойти до Москвы» они не смогут.

Президент РФ Владимир Путин сравнил РДК* со власовцами, воевавшими за Гитлера. Он отметил, что «сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима».

При этом, по словам Путина, «чем они закончили, хорошо известно».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ в ночь на четверг уничтожили в Харькове около 50 боевиков РДК* и иностранных летчиков.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России