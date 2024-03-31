Фермеры разочарованы правилами Евросоюза, растущими издержками и неконтролируемой конкуренцией. Их гнев угрожает подорвать климатические цели ЕС и переформатировать политический ландшафт накануне выборов в Европарламент в июне. Об этом пишет издание The NewYork Times .

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«Речь идет о выборе между концом света и концом месяца. Бессмысленно говорить о практиках ведения сельского хозяйства, помогающих спасти окружающую среду, если фермеры не могут свести концы с концами», — заявил глава крупнейшего фермерского союза Франции FNSEA Арно Руссо.

Протестное движение укрепило позиции ультраправых сил, которые используют народное недовольство. Так, лидер французской антииммигрантской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен называет «карательной экологией» планы ЕС по сокращению использования пестицидов и удобрений к 2030 году.

Согласно опросу Le Monde, ее партия может получить 31% голосов на евровыборах, опередив партию Эммануэля Макрона (18%). Хотя непосредственно от фермеров поступает немного голосов, их недовольство находит отклик у широких слоев населения.

«В сельской местности живут хранители национальных традиций, на которые наступает глобализация, политкорректность и иммиграция, не говоря уже о тисках экологических норм, идущих вразрез со здравым смыслом», — заявляет председатель партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.

Фабрис Моннери, владелец 430 акров земли, винит в своих бедах специальную военную операцию России на Украине, из-за которой выросли цены на удобрения и электричество.

«Наш министр экономики говорил, что мы разрушим Россию экономически. Но именно конфликт на Украине разрушает нас», — возмущается он.

Многие фермеры разочарованы требованиями оставлять 4% земли незасеянными для «озеленения» Европы. Это правило уже приостановлено на год, пишет издание.

Чтобы сгладить протесты, ЕС вынужден идти на уступки экологическим инициативам — от отмены антипестицидного законопроекта до снятия налога на дизтопливо для фермерской техники. Однако эксперты сомневаются, что таких полумер достаточно для реформирования устаревшей сельскохозяйственной системы.

До этого в Молдавии указали на вред от антироссийских санкций для местных производителей.