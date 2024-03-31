Украина в ближайшее время может утратить доступ к Черному морю, рассказал в интервью порталу «Абзац» член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

Эксперт пояснил, что в связи с потерей выхода к морю Киев утратит возможность осуществлять «удобную и неконтролируемую» товарную, военную и прочую логистику морским путём.

«Это уменьшит геополитическую значимость Украины, она потеряет свои транзитные возможности, то есть превратится в маленькую восточноевропейскую страну», — подчеркнул Безпалько.

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Соответственно, заметил аналитик, утрата статуса морской державы приведет к тому, что Украина потеряет значительную часть своей экономической и военной привлекательности, так как перестанет быть государством, которое может оказывать давление на Россию в Чёрном море.

Ранее бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор напомнил, что Одесса никогда не была украинским городом. Он добавил, что Западу не удастся помешать России в ее освобождении.