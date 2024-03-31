Правительство Греции обвинили в предательстве Сербии, лицемерии и двойных стандартах в отношении Косово и Украины. Обвинение выдвинули представители парламентской партии «Греческое решение», оно опубликовано в соцсети X, передает РИА Новости.

Поводом стало приглашение Косово в Совет Европы.

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 27 марта высказался за вступление самопровозглашенной республики Косово в Совет Европы. Докладчиком выступила греческий парламентарий Дора Бакоянни, родная сестра премьера Греции Кириакоса Мицотакиса.

В МИД Сербии заявили, что данное решение нарушает международное право, территориальную целостность и суверенитет страны.

В Греции с осуждением выступила только одна парламентская партия из девяти – «Греческое решение». По ее мнению, рекомендация Бакоянни о «вступлении псевдогосударства Косово в Совет Европы» стала предательством по отношению к единоверной Сербии, а также Кипру.

«Так называемые "защитники международного права", разглагольствующие об Украине, калечат Сербию в нарушение всех норм международного права», — сказано в заявлении партии.

Лидер «Греческого решения» Кириакос Велопулос обвинил политиков и другие партии страны в подчинении США. По его словам, никто из них не заявил о «невероятном решении правительства признать Косово косвенно», потому что они боятся американского посольства.

Велопулос считает, что позиция властей Греции стала лицемерной вслед за позицией руководства ЕС, которое твердит о «международно признанных границах» и «суверенитете» в случае Украиной, но моментально забывает о них в случае с Сербией.