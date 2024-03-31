Токаев назначил нового вице-премьера Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил вице-премьером страны Каната Бозумбаева. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы казахстанского лидера.

«Указом главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», — сказано в сообщении.

55-летний Бозумбаев с сентября 2023 года занимал должность советника президента Казахстана. До этого в разные годы он работал руководителем администрации Алма-Атинской области, помощником главы государства и министром энергетики.

До этого Токаев на встрече с генсекретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином заявил, что все лидеры стран — участниц ШОС собираются принять участие в саммите объединения, который пройдет в июле в Астане.

15 марта издание Nur.kz писало, что президент Казахстана назвал свою страну преемницей Золотой Орды. Он отметил, что геополитическое наследие этой средневековой державы послужило почвой для возникновения целого ряда евразийских государств, в том числе Казахского ханства.