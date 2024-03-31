Стало известно о пожаре на энергообъекте Украины

На энергетическом объекте в Одесской области на юге Украины после взрывов произошел пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что несколько населенных пунктов обесточены.

«Пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов», — говорится в публикации.

О каком объекте идет речь, информации пока нет.

В ВСУ утверждают, что возгорание уже ликвидировано, в данный момент ведутся восстановительные работы.

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