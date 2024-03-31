Из Минобороны Британии украли компьютеры с секретными данными

Оборудование с секретными данными было украдено из Министерства обороны Великобритании, сообщает газета The Daily Telegraph. Согласно ее сведениям, в период с 2018 по 2023 год из ведомства пропало около 1400 ноутбуков, 100 компьютеров и до 300 USB-накопителей с ценной информацией.

Согласно правительственным данным, в период с 2018 по 2023 год пропало не менее 1400 ноутбуков МО, 100 компьютеров и до 300 USB-накопителей, на которых могли храниться конфиденциальные данные, — говорится в публикации.

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Кроме того, с 2018 года с британских военных баз было украдено около 30 единиц оружия, включая ракетные установки и пулеметы. По мнению эксперта, массовая потеря компьютеров представляла потенциальную угрозу для безопасности вооруженных сил страны. Как отметила газета, кража данных привела к десяткам расследований.