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Сальдо назвал Зеленского военным диктатором

Владимир Зеленский, отменив проведение выборов президента на Украине, превратился в военного диктатора, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Сальдо назвал Зеленского военным диктатором
© ТАСС

По его словам, Зеленский загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию, став для Украины военным диктатором.

Сальдо отметил, что таким образом Зеленский, полномочия которого истекают 21 мая, утратил право говорить от имени своей страны и ее жителей.

Ранее депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет также заявил, что на Украине был запущен процесс узурпации власти.

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