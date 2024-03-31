Владимир Зеленский, отменив проведение выборов президента на Украине, превратился в военного диктатора, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

По его словам, Зеленский загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию, став для Украины военным диктатором.

Сальдо отметил, что таким образом Зеленский, полномочия которого истекают 21 мая, утратил право говорить от имени своей страны и ее жителей.

Ранее депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет также заявил, что на Украине был запущен процесс узурпации власти.